16.07.2019 02:50
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Yaşlı kadını evinin bahçesinde ölü bulundu

Yaşlı kadını evinin bahçesinde ölü bulunduADANA - Adana'da tek yaşayan yaşlı kadın akrabaları tarafından evinin bahçesinde ölü bulundu.

Yaşlı kadını evinin bahçesinde ölü bulundu
ADANA - Adana'da tek yaşayan yaşlı kadın akrabaları tarafından evinin bahçesinde ölü bulundu.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 86114 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 77 yaşındaki Nimet Akkaya'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Evin içerisine giren yakınları bahçede yaşlı kadının cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yaşlı kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaşlı kadının ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Yaşlı kadını evinin bahçesinde ölü bulundu
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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