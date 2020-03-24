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Yaşlı kadını videoya çeken ve hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ta kendisini almayan toplu taşıma aracının önüne yatarak hareket etmesini engelleyen yaşlı kadını videoya çeken ve hakaret eden 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

24.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:32
Yaşlı kadını videoya çeken ve hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı
Zonguldak 'ta kendisini almayan toplu taşıma aracının önüne yatarak hareket etmesini engelleyen yaşlı kadını videoya çeken ve hakaret eden 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'ta yaşlı bir kadın, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaşında olduğu gerekçesiyle toplu taşıma aracına alınmadı. Bunun üzerine söz konusu kadın, yolda minibüsün önüne yatarak hareket etmesini engelledi. Bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği bu anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında söz konusu videoya ilişkin habere rastladı. Siber polislerce "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" kapsamında değerlendirilen videoya konu olayın, Zonguldak Halk Otobüsleri durağı civarında yaşandığı tespit edildi.

Otobüse ait kamera kaydını da inceleyen ekipler, videoyu çeken kişi ile görüntülerde, "Benden uzak dur. Sende korona var" diyerek yaşlı kadından kaçan kişiyi belirledi. Gözaltına altına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Zonguldak, Polis, 3. Sayfa

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