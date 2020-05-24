Yaşlı kadının 250 bin liralık altınını dolandıran 6 kişi yakalandı

Denizli'de kendilerini savcı olarak tanıtıp yaşlı bir kadının 250 bin liralık altınını alan 6 şüpheli, iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

24.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:03
Denizli'de kendilerini savcı olarak tanıtıp yaşlı bir kadının 250 bin liralık altınını alan 6 şüpheli, iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, yaşlı bir kadını telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, bir kuyumcunun öldürüldüğünü, cinayet yerinde kimliğinin bulunduğu için evdeki altınların inceleneceğini söyledi.
Yaşlı kadın, 22 Mayıs'ta gece evine gelen kişiye 250 bin liralık altınlarını verdi.
Durumu yakınlarına anlattıktan sonra dolandırıldığını anlayan kadın, şikayetçi oldu. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı.
JASAT tarafından yapılan çalışmada şüphelilerden 2'sinin Antalya, 4'ünün ise Bursa'da olduğunu tespit edildi.
Gözaltına alınan Hasan Y. (19), Dilan Ç. (19), Özen E. (30), Selim S. (32), Fikri A. (23) ve Mehmet D'nin (23), İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor. Yaşlı kadının 250 bin liralık altınını dolandıran 6 kişi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Denizli, Güncel, Haber

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