Yaşlı Kadının Bıçak Zoruyla Altınlarını Almışlardı, Hırsızlar Tanıdık Çıktı

İzmir
'in Bergama
ilçesinde yalnız yaşayan bir kadının altınlarını bıçak zoruyla çaldıkları iddia edilen 2 zanlı güvenlik kameralarınca tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. Öte yandan olayın faillerinin aynı mahalleden 2 şahıs oldukları da ortaya çıktı.
Bergama ilçesinde 14 Aralık
Cuma günü yaşanan olayda, M.O. ve Y.B. isimli 2 şüpheli, kendilerini G.K (77) isimli yaşlı kadının cezaevinde yatan torununun arkadaşları olarak tanıttı. G.K., torunun arkadaşları sandığı kişilere kapıyı açtı. İçeri giren M.O. ve Y.B. isimli kişiler, iddialara göre ekmek bıçağı ile G.K'nin boynundaki beş adet yarım ve iki adet tam altının ipini keserek aldı ve olay yerinden kaçtı. G.K., durumu daha sonra güvenlik güçlerine haber verdi. Olay üzerine, İzmir İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri bir inceleme başlattı.
Jandarma güvenlik kamerasından buldu
Mağdur G.K.'nın ifadesini alan jandarma ekipleri, yaşlı kadının bahsettiği 2 erkek şahsın eşkal bilgilerine göre bölgedeki kuyumcularda güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekiplerce başlatılan çalışmalar sonucunda olayın faillerinin aynı mahalleden M.O. ve Y.B. oldukları kısa sürede tespit edildi. Jandarma ekiplerince operasyon düzenlenirken M.O. ve Y.B. gözaltına alındı ve suçunu itiraf etti. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR
14 Aralık,Jandarma,İzmir,Bergama
Kaynak: İHA