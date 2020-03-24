Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yaşlı kadının çamaşır makinesi talebini Rize Valisi karşıladı - Haberler

Yaşlı kadının çamaşır makinesi talebini Rize Valisi karşıladı

Rize Valisi Kemal Çeber, ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine çamaşır makinesi olmadığını söyleyen yaşlı kadının isteğini yerine getirdi.

24.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:27
Yaşlı kadının çamaşır makinesi talebini Rize Valisi karşıladı
Rize Valisi Kemal Çeber, ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine çamaşır makinesi olmadığını söyleyen yaşlı kadının isteğini yerine getirdi.
Merkeze bağlı Balsu Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Hidayet Koyuncu, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvurdu.
Koyuncu'nun ihtiyaçlarını karşılayarak adresine getiren ekipler yaşlı kadına, başka bir isteği olup olmadığını sordu.
Bunun üzerine Hidayet Koyuncu, çamaşır makinesine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Sandalyeye oturarak elimle çamaşır yıkıyorum. Yıkayamıyorum, böbreklerim ağrıyor. Bana Vali Bey bir çamaşır makinesi alıp verse çok iyi olur. Ona çok selamımı söyleyin." dedi.
Bunun üzerine Vali Kemal Çeber, Hidayet Koyuncu'nun talep ettiği çamaşır makinesini alıp yaşlı kadını evinde ziyaret etti.
Çamaşır makinesini Koyuncu'ya teslim eden Vali Çeber, "Sen emretmişsin. 'Makinem yok' demişsin. Makinen geldi. Ne zaman emrin, isteğin olursa 155, 156 ve 112'yi arıyorsun, arkadaşlarımız geliyor. Devlet böyle. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da öyle. Bol bol dua et." dedi.
Çeber, bir süre sohbet ettiği Hidayet Koyuncu'dan evden çıkmamasını istedi.
Koyuncu ise Vali Çeber'e teşekkür ederek, "Devletimizden Allah razı olsun. Bu kadar rahatlık bilmiyordum. Haber verdim, hemen geldi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Rize, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!

Son Dakika Güncel Haberleri

19:04: İZMİR 65 yaş ve üzerine yasak olmasına rağmen pazar alışverişi yapmak istedi - Haber 19:04: Mersin'de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 19:02: Uşak'ta 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu - Haber 19:02: Batman Belediyesine Vali Şahin kayyum olarak atandı - Haber 19:01: Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haber 18:56: Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading