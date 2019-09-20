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Yaşlı kadının çantasından emekli maaşı çalındı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da kızıyla birlikte bankadan emekli maaşını çeken yaşlı kadının çantasından yaklaşık bin 500 lirası çalındı.

20.09.2019 16:17Yaşlı kadının çantasından emekli maaşı çalındı
SAMSUN (İHA) – Samsun'da kızıyla birlikte bankadan emekli maaşını çeken yaşlı kadının çantasından yaklaşık bin 500 lirası çalındı.

Olay, İlkadım ilçesi Mecidiye Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reyhan G.(60) bankadan bin 500 lira emekli maaşını çekti. Maaşını çeken Reyhan G. daha sonra kızı Derya G. ile birlikte Mecidiye Çarşısı'nda alışveriş yapmaya başladı. Bir süre sonra Reyhan G. parasını koyduğu çantanın fermuarının açık olduğunu anladı. Çantasını kontrol eden kadın, kendi elleriyle koyduğu parasını yerinde bulamadı. Durumu polise haber veren kadın daha sonra şikayette bulunmak için Gazi Polis Merkezine gitti.

"İnsan 1 ay boyunca bu maaşı bekliyor"

Olay anını anlatan Reyhan G.'nin kızı Derya G., "Annem emekli maaşını çektikten sonra bankamatikten ayrıldık ve alışveriş yapmaya gittik. Mağazaya geldiğimizde annemin çantasının açık olduğunu fark ettik ve çantanın içine baktığımızda kendi koyduğu paranın olmadığını fark ettik. Derdimiz para değil ama bunun yapılmaması gerekirdi. İnsan 1 ay boyunca bu maaşı bekliyor. Yazık gerçekten. İnsanlar emek vererek bazı şeylere kavuşsunlar. Haram kötü bir şey. Çalındı bu para başka bir ihtimal yok. Para alan kişi inşallah bir daha yapmaz ve ıslah olur" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Mecidiye, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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