Haberler » Güncel » Yaşlı kadının dolandırılmasını polisin dikkati engelledi - Haber

Yaşlı kadının dolandırılmasını polisin dikkati engelledi

Afyonkarahisar'da yaşlı kadını dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

03.12.2019 23:19 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:21
Afyonkarahisar'da yaşlı kadını dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri, devriye sırasında, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi civarında yaşlı bir kadının, tedirgin şekilde sürekli telefonla konuştuğunu ve çantasını sıkı sıkı tuttuğunu gördü.
Durumundan şüphelenilen kadın, telefon dolandırıcılığına maruz kalabileceği değerlendirilerek, fiziki takibe alındı.
Ekipler, kadının, devlet hastanesi taksi durağının yakınında, bir kişiye çantasından yüklü miktarda para verdiğini gördü.
ekipleri, Nuran Şenol'un (65) bankadan çektiği 230 bin lirayı verdiği Musa Olğaç'ı suçüstü yakaladı.
Ekiplerin ifadesine başvurduğu Nuran Şenol, telefonda kendisini "komiser Önder" olarak tanıtan kişinin, "Kimlik bilgilerini kullanarak kuyumcu soymuşlar, bundan dolayı evinizde arama yapacağız. Banka hesabınızda bulunan tüm parayı çekip, göndereceğim arkadaşa ver" dediğini aktardı.
Suriye sınırında gönüllü basın muhabirliği yaptığını beyan eden Olğaç'ın üzerinden, Kriminal Polis Haberleri Basın Kartı ve Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği kartları çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Olğaç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yaşlı kadının dolandırılmasını polisin dikkati engelledi

Devlet Hastanesi, Polis, Afyon, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:26 "2. Uluslararası Din Eğitimi Vizyonu" toplantısı - Haber
00:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı - Haber
00:24 Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Trump'a yönelik azil soruşturması raporunu yayımladı - Haber
00:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü - Haber
00:20 Manisa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haber
00:12 "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi - Haber
23:35 ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı - Haber
23:20 İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
21:57 Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı - Haber
00:12 "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi
19:47 Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler
15:50 Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Defalarca bıçakladı
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
11:45 Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı
4.12.2019 00:31:34