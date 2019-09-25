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Yaşlı kadının elindeki cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı

Samsun'da yaşlı kadının sokak ortasında elindeki cüzdanı ve cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

25.09.2019 11:54Yaşlı kadının elindeki cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı

Samsun'da yaşlı kadının sokak ortasında elindeki cüzdanı ve cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hümeyra B. (65), sokakta yürürken yanına yaklaşan İbrahim B. (33) yaşlı kadının elindeki cüzdanı ve cep telefonu kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Hümeyra B. çevreden yardım istedi. Bu sırada bir vatandaş kaçan kapkaççıyı kovalayarak yakaladı ve cüzdan ve cep telefonunu elinden alıp yaşlı kadına teslim etti. Ancak kapkaççı kaçmayı başardı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, verilen eşkal ve etraftaki güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak İbrahim B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan İbrahim B., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN


Güzelyalı Mahallesi, Hümeyra, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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