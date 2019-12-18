Haberler » Güncel » Yaşlı kadının ellerini bağlayıp altınlarını çalan şüpheliler yakalandı - Haber

Yaşlı kadının ellerini bağlayıp altınlarını çalan şüpheliler yakalandı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak, girdikleri evde Fadik Ç.'nin (71) ellerini kelepçeleyip altınlarını çalan ve polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

18.12.2019 22:43 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:43Yaşlı kadının ellerini bağlayıp altınlarını çalan şüpheliler yakalandı

SİVAS'ın ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak, girdikleri evde Fadik Ç.'nin (71) ellerini kelepçeleyip altınlarını çalan ve polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 9 Kasım'da Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Yurt dışından emekli Ömer Ç.'yi (72) telefonla arayan kişiler, bahane üretip, evden çıkmasını sağladı. Daha sonra eve giden 2 kişi, Ömer Ç.'nin eşi Fadik Ç.'ye kendilerini polis olarak tanıtıp, arama yapacaklarını söyledi. Şüpheliler içeri girip, Fadik Ç.'yi rehin alarak ellerini plastik kelepçe ile bağladı. Daha sonra evdeki yaklaşık 150 bin TL değerindeki altını alan şüpheliler kaçtı. Eve gelen Ömer Ç., eşinin ellerinin bağlı olduğunu görünce polise verdi.

70 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İlçedeki güvenlik kameralarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı bir grubun düzenlediğini tespit etti. Ekipler, 2 şüphelinin Ordu'dan, 1 şüphelinin de Tokat'tan Yıldızeli'ne geldiğini, diğer şüphelilerin de ilçede yaşadığını belirledi. Yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit etti.

7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polisler belirlediği 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyip şüphelilerden G.G. (34) ve H.G'yi (39) Ordu'da, A.Ö'yü (41) Tokat'ta, M.Ç. (35), H.E. (46) ve N.K'yi (41) Yıldızeli ilçesinde gözaltına aldı. H.G'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Yıldızeli ilçesine getirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Ö, G.G, H.G. ve N.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.Ç. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Yıldızeli, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:14 Kılıçdaroğlu, AB Büyükelçileri ile bir araya geldi - Haber
23:12 Hisarcıklıoğlu, WCF üyeliğine seçilen Çorlu TSO Başkanı Volkan'ı tebrik etti - Haber
23:12 Spor sporun enleri 2019 ödülleri sahiplerine verildi - Haber
23:12 Spor sporun enleri 2019 ödülleri sahiplerine verildi - Haber
23:10 Çebi, Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Haber
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
19:32 Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu - Haber
18.12.2019 23:16:15