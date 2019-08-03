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Yaşlı kadının evi gözlerinin önünde küle döndü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

03.08.2019 13:28 Yaşlı kadının evi gözlerinin önünde küle döndü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. 80 yaşındaki Faden Özcan isimli yaşlı kadının evi gözlerinin önünde küle döndü.

Turgutlu'ya bağlı Avşar Mahallesinde Faden Özcan'a (80) ait evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların iddiasına göre olay yerine geç gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Faden Özcan'ın yangın çıktığı sırada komşularında olduğu öğrenildi.

Yangında evi kullanılamaz hale gelen ve gözyaşı döken Özcan'ı, komşuları teselli etti. Özcan, kontrol amacı ile 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar sürüyor. - MANİSA

Turgutlu, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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