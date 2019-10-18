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Yaşlı kadının hayatını kaybettiği feci tren kazası kamerada

Yaşlı kadının hayatını kaybettiği feci tren kazası kameradaADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

18.10.2019 21:17
Yaşlı kadının hayatını kaybettiği feci tren kazası kamerada
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Önceki gün Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesinde meydana gelen feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Medine Arkçı'ya (89), makinistliğini Mesut K.'nin yaptığı tren çarptı. Adana-Elazığ seferini yapan Fırat Ekspresi isimli yolcu treninin çarptığı yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Yaşlı kadının hayatını kaybettiği feci tren kazası kamerada

Tren Kazası, Adıyaman, Gölbaşı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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