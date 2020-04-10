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Yaşlı kadının ineğinin doğumunu jandarma yaptırdı

Denizli'nin Çivril ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 67 yaşındaki kadın, ineği doğum nedeniyle rahatsızlanınca başlayınca 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi.

10.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:56
Yaşlı kadının ineğinin doğumunu jandarma yaptırdı
Denizli'nin Çivril ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 67 yaşındaki kadın, ineği doğum nedeniyle rahatsızlanınca başlayınca 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi. Talep üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, veteriner hekim gecikince ineğin doğumunu yaptırdı.
İlginç olay, Çivril ilçesi Tokça Mahallesi'nde meydana geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan Hafize Tari (67) isimli yalnız yaşayan kadın, gebe ineğinin doğum yapacağını anlayınca kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giden ekipler besihanedeki ineğin doğumunun başladığını ve bilgi verilen veteriner hekimin yetişemeyeceğini anlayınca duruma hemen müdahale etti. Eldivenlerini giyen jandarma personeli başarılı bir şekilde yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından ineğin sağlıklı bir şekilde doğum yapmasını sağladı.
İneğinin doğum yapmasını sağlayan jandarma personeline teşekkür eden Tari, "Allah razı olsun devletimizden. Jandarmalara telefon ettim geldiler sağ olsun ineğin buzağısını doğurmasını sağladılar" dedi.
İNEK VE BUZAĞININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Mahalle Muhtarı Ramazan Yılgın ise her telefon açtıklarında jandarmanın her zaman kendilerine yardımcı olduğunu kaydederek, taleplerini hiç geri çevirmediklerini ifade etti.
Öte yandan, doğumdan hemen sonra gelen veteriner hekimler ise yaptıkları kontrollerde hem ineğin hem de erkek buzağının durumunun iyi olduğunu belirledi.
( Bülent Çakır/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Çivril, Güncel
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