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Yaşlı kadının ineğinin doğumunu jandarma yaptırdı

Yaşlı kadının ineğinin doğumunu jandarma yaptırdı Veteriner hekim gecikince ineğin doğumunu jandarma yaptırdı Jandarmanın doğumunu yaptırdığı ineğinde buzağısının da sağlık durumu iyi Denizli'nin Çivril ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 67 yaşındaki kadın...

11.04.2020 03:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:45
Yaşlı kadının ineğinin doğumunu jandarma yaptırdı
Yaşlı kadının ineğinin doğumunu jandarma yaptırdı
Veteriner hekim gecikince ineğin doğumunu jandarma yaptırdı
Jandarmanın doğumunu yaptırdığı ineğinde buzağısının da sağlık durumu iyi
DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 67 yaşındaki kadın ineği doğum yapmaya başlayınca 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi. Talep üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri veteriner hekim gecikince ineğin doğumunu yaptırdı. Jandarmanın doğum yaptırdığını inek ve buzağısının sağlıklı olduğu öğrenildi.
İlginç olay, Çivril ilçesi Tokça Mahallesinde meydana geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan Hafize Tari isimli yalnız yaşayan kadın gebe ineğinin doğum yapacağını anlayınca kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giden ekipler besihanedeki ineğin doğumun başladığını ve bilgi verilen veteriner hekimin yetişemeyeceğini anlayınca duruma hemen müdahale etti. Eldivenlerini giyen jandarma personeli başarılı bir şekilde yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından ineğin sağlıklı bir şekilde doğum yapmasını sağladı.
İneğinin doğum yapmasını sağlayan jandarma personeline teşekkür eden Tari, "Allah razı olsun devletimizden. Jandarmalara telefon ettim geldiler sağ olsun ineğin buzağısını doğurmasını sağladılar" dedi.
İnek ve buzağının sağlık durumu iyi
Mahalle Muhtarı Ramazan Yılgın ise her telefon açtıklarında jandarmanın her zaman kendilerine yardımcı olduğunu kaydederek, taleplerini hiç geri çevirmediklerini ifade etti.
Öte yandan, doğumdan hemen sonra gelen veteriner hekimler ise yaptıkları kontrollerde hem ineğin hem de erkek buzağının durumunun iyi olduğunu belirledi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Çivril, Genel
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