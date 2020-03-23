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Yaşlı kadının yardımına Gece Kartalları koştu

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan ve kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı kadının yardımına Gece Kartalları koştu.

23.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:28
Ağrı 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan ve kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı kadının yardımına Gece Kartalları koştu.
İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde oturan çok sayıda yaşlı 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.
Valilik bünyelerinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların market, eczane ve gazete gibi talepleri karşılanıyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ağrı'nın merkez Murat Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve okuma yazma bilmeyen Aynur Teyze'ye ihtiyaçları için Gece Kartalları yardımcı oldu.
Görevli oldukları mahallede yaşayan Aynur Teyze'yi yakından tanıyan ve okuma yazması olmadığını bile bekçiler, ihtiyaçlarını sordukları yaşlı kadına yardım ederek, devletin şefkatli elini uzattı.
Mahalle bekçilerini kapısında gören yaşlı kadın hem şaşırdı hem de çok sevindi. Okuma yazması olmadığı için acil numaraları da arayamadığını anlatan yaşlı kadın, bekçiler kendisini yalnız bırakmadığı için çok mutlu olduğunu, duygulandığını söyledi.
Aynur Teyze yardımları için Gece Kartallarına teşekkür etti.
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Yaşlı kadının yardımına Gece Kartalları koştu

Kaynak: AA

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Yaşlı kadının yardımına Gece Kartalları koştu
Etiketler : Ağrı, Güncel

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