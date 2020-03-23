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Yaşlı kadının yardımına mahalle bekçileri koştu

AĞRI'da koronavirüs nedeniyle yalnız yaşadığı evinden çıkamayan, okuma yazması da olmadığı için telefonla yardım da isteyemeyen yaşlı bir kadına mahalle, bekçileri destek oldu.

23.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:10
Yaşlı kadının yardımına mahalle bekçileri koştu

AĞRI'da koronavirüs nedeniyle yalnız yaşadığı evinden çıkamayan, okuma yazması da olmadığı için telefonla  yardım da isteyemeyen yaşlı bir kadına mahalle,  bekçileri destek oldu. Mahalle bekçileri, kadına bir koli dolusu yardım malzemesi teslim etti.

Koronavirüs nedeniyle Türkiye 'nin her yerinde 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkmaları yasaklandı. Ancak İçişleri Bakanlığı, yalnız yaşadığı için yardıma ihtiyaç duyan yaşlıların mağdur olmamaları için önlemler aldı. Sokağa çıkma yasağı kararı sonrası, yalnız yaşayan yaşlılar için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuş, yardım isteyenler için 112, 155 ve 156  numaralarının aranması istenmişti.  Ancak okuma yazması olmayan ve yalnız yaşayan yaşlıları tek tek tespit eden mahalle bekçileri, yardım kolileriyle kapılarına gidiyor. Mahalle bekçileri bu durumdaki yaşlıların yardım istemesine gerek bırakmadan her türlü desteği veriyor.

Ağrı Merkez Murat Mahallesinde önceki gece, yalnız yaşadığı ve okuma yazması olmadığını belirlenen Aynur isimli yaşlı bir kadına, mahalle bekçileri tarafından her türlü ihtiyacını karşılayacak bir yardım kolisi götürüldü. Mahalle bekçilerini kapısında gören yaşlı kadın hem şaşırdı hem de çok sevindi. Okuma yazması olmadığı için acil numaraları da arayamadığını anlatan  kadın, bekçilerinin kendisini yalnız bırakmadığı için çok mutlu olduğunu, duygulandığını söyledi. Kadın bekçileri dualarla uğurladı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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