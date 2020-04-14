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Yaşlı kadının yardımına polisler koştu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında evinden çıkamayan 75 yaşındaki kadının yardımına polisler koştu.

14.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:33
Yaşlı kadının yardımına polisler koştu
Samsun 'un 19 Mayıs ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında evinden çıkamayan 75 yaşındaki kadının yardımına polisler koştu.

Emekli maaşını bankadan çekmek isteyen 75 yaşındaki Ümmühan Kaya polislerden yardım istedi. Ümmühan Kaya' nın evine giden polisler yaşlı kadını evinden ekip aracıyla bankaya götürdü. Parasını çektikten sonra tekrar evine bıraktı. Yaşlı kadın, maske takarak kendisinin güvenliğini sağlayıp bankaya götüren polislere teşekkür etti.

Polisin hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ümmühan Kaya polislere, "Allah yardımcınız olsun, kolaylık versin. Devletimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: 19 Mayıs, Samsun, Güncel
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