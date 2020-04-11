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Yaşlı karı koca birer hafta arayla korona virüsten hayatını kaybetti

Karabük'te korona virüse yakalanan yaşlı karı koca birer hafta arayla hayatını kaybetti.

11.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:14
Yaşlı karı koca birer hafta arayla korona virüsten hayatını kaybetti
Karabük 'te korona virüse yakalanan yaşlı karı koca birer hafta arayla hayatını kaybetti. Karabük'te Covid-19'dan ölenleri sayısı ise 5'e yükseldi.

Karabük'te korona virüse yakalandıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra hayatını kaybeden 83 yaşındaki Seyhan Kılıç'ın ölümünden bir hafta sonra da eşi 82 yaşındaki eşi Cengiz Kılıç'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşinden bir hafta sonra Covid-19'dan dolayı hayatını kaybeden Cengiz Kılıç'ın cenazesi sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze aracından indirilmeden yakınlarının da katılımıyla kılındıktan sonra Karabük Belediyesine ait ekiplerce tabutla birlikte eşinin yanında toprağa verildi.

Eşinin öldüğü gün hastaneye kaldırılmış

Öte yandan Cengiz Kılıç'ın eşinin öldüğü gün 4 Nisan'da ateşlenerek Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ve yapılan testte pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alındığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Karabük, Güncel
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