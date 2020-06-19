Yaşlı karı kocayı öldüren cani 6 yıl sonra yakalandı

Kahramanmaraş'ta 6 yıl önce define yüzünden tartıştığı yaşlı karı kocayı vahşice öldüren zanlı, gizlendiği bağ evinde polis baskınıyla yakalandı.

Yaşlı karı kocayı öldüren cani 6 yıl sonra yakalandı
19.06.2020 21:18 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:24
Kahramanmaraş'ta 6 yıl önce define yüzünden tartıştığı yaşlı karı kocayı vahşice öldüren zanlı, gizlendiği bağ evinde polis baskınıyla yakalandı.

18 Kasım 2014 tarihinde Onikişubat ilçesi Çınarpınar Köyü Musalı Obası mevkiinde bulunan bağ evinde ikamet eden Ali Demir (79) ve eşi Emine Demir(74), başları sert cisimle ezilerek vahşice öldürülmüştü. Olay sonrasında öldürülen Ali Demir'in kardeşinin Kahramanmaraş merkezde bulunan adresine kimliği meçhul kişilerce mektup bırakılmış, mektupta olayla ilgisiz kişilerin muhtarlık seçimi için cinayet istediği yönünde ihbarda bulunulmuştu. Yapılan incelemede mektubun olayı farklı yönlere saptırmak için yazıldığı tespit edildi.

2014 yılında jandarma bölgesinde meydana gelen faili meçhul cinayetler, 2016 yılında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri devir aldı. Özel polis ekibi görev aldığı araştırmada olayın meydana geldiği bağ evinin etrafındaki ıssız arazide tarihi eser arayan kişileri mercek altına alındı.

Önceki cinayetini de balyozla işlemişti

Araştırmalar sonrası evli ve iki çocuk babası Ahmet K. ismine ulaşan polis ekipleri, şahsın 2001 yılında Muğla'da yine aynı yöntemle bir kişinin başını balyozla ezerek öldürdüğü ve uzun yıllar cezaevinde yattığı tespit etti.

Kimliği belirlenmesiyle kayıplara karışan Ahmet K.'nin o dönem evinde kaldığı yeğeni Melek O. (41) polis tarafından gözaltına alındı. Melek O., olay gecesi evine gelen Ahmet K.'nin kanlı elbiselerini yok ettiğini ve konuyu saptırmak için Ahmet K.'nin istediği ile sanki olayın muhtarlık seçimi ile ilgili olgunu içerir mektup yazdığını beyan etti. Asılsız mektubu yazan Melek O., delileri yok etmekten ve iftira suçundan adliyeye sevk edildi. O tarihteki ifadesinde Melek O., cinayeti dayısı Ahmet K.'nin ölen şahıslar ile tarihi eser ilişkisi nedeniyle işlediğini, olayı kendisine anlattığını itiraf ettiğini söylemişti.

Firari olarak her yerde aranan cinayet zanlısı Ahmet K., geçen zamana rağmen bir türlü yakalanamadı. Sürekli eşkal ve kimlik değiştiren zanlı, binbirsurat olarak anılmaya başlandı.

Uzun süredir zanlıyı arayan cinayet ekipleri, 19 Haziran 2020 günü saat 17.00'de Ahmet K.'yi Dulkadiroglu Yusuf Hacılı Mahallesi'nde bir bağ evine düzenlediği operasyonla yakaladı. Kendisini başka isimle tanıtan şahsın gerçek kimliği parmak izinden saptandı. Cinayet zanlısı, emniyette ifadesinde kan donduran cinayetleri itiraf etti. Cinayet zanlısı alınan sağlık raporunun ardından yoğun güvenlik önemiyle adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp’ın 3 özelliği ortadan kayboldu Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Haber
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL’lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok’tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Haberler››3. Sayfa››Yaşlı karı kocayı öldüren cani 6 yıl sonra yakalandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:19: TBMM Başkanı Şentop memleketi Tekirdağ'a geldi - Haberler 21:18: Yaşlı karı kocayı öldüren cani 6 yıl sonra yakalandı - Haberler 21:11: İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor - Haberler 21:07: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Şırnak'a 18 yılda 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık" - Haberler 21:05: Son dakika haber: Rize'nin İyidere ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle 20 iş yerini su bastı - Haberler 20:18: Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu 20:18: Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu - Haberler 19:42: Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı - Haberler 15:29: Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti 13:46: Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi