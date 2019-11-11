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Yaşlı Meclisi, aralıkta toplanıyor

Muratpaşa'da demokratik katılımcılığı esas alan kent yaşamının kurulmasında önemli çalışmalardan biri olacak Yaşlı Meclisi'nin üyeleri belirlendi.

11.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:53Yaşlı Meclisi, aralıkta toplanıyor
'da demokratik katılımcılığı esas alan kent yaşamının kurulmasında önemli çalışmalardan biri olacak Yaşlı Meclisi'nin üyeleri belirlendi. Yaşlı Meclisi, ilk toplantısını ayı içinde gerçekleştirecek.

'nın 500 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa'da Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla çalışmalarına başlanan ve demokratik katılımcılığı esas alan kent yaşamının oluşmasında önemli çalışmalardan biri olacak Yaşlı Meclisi'nin üyeleri belirlendi. Eşit sayıda kadın ve erkek üyenin yer alacağı 60 kişilik meclis için, Falez 2 Park'ta bulunan Yaşlı Evi'nde kura çekimli yapıldı. Kuraya Belediye Meclis üyeleri Ufuk Çiftçi, Murat Öztinar, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Emin Sözen refakat etti. Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi üyesi olmak için yapılan 224 başvuru içinden yapılan kura çekiminde 40 üye belirlendi. Meclisin geri kalan 20 üyesi ise dernekler ve huzurevlerinden gelecek. Türkiye'de bir ilk olacak, 60 yaş ve üzeri kent sakinlerinden kurulan Yaşlı Meclisi, ilk toplantısını Aralık ayında gerçekleştirecek.

Yaşlı Meclisi kuruluş çalışmaları devam ederken belediyenin Bayındır Park içinde bulunan Yaşlı Evi'ni ziyaret eden Başkan Uysal, Yaşlı Meclisi'nin temel hedefinin deneyimli kent sakinlerinin, kente dair sorunların çözümüne katılımını sağlamak olduğunu söyledi. Yaşlı Meclisi'nden, yaşlıların ihtiyaçlarına cevap veren politikalar ve eylem planları oluşturmasını beklediklerini ifade eden Başkan Uysal, meclisin çalışma temel başlıklarının 'bağımsız yaşam', 'güvenli fiziksel ve sosyal çevre', 'erişilebilir destekler ve hizmetler' olacağını söyledi. Bunlarla birlikte Yaşlı Meclisi'nin çalışmalarında bağımsız olacağının altını çizen Başkan Uysal, "Sadece kendi sekretaryası oluşturuluncaya kadar idari işlemleri belediyemizce yürütülecek" dedi. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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