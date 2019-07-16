Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yaşlılar Yılı' ilan ettiği 2019 yılı çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yaşlılık ve yaşlılara yönelik çalışmalarına hız verdi." dedi.

Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yaşlı Refahı Semineri" Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seminerde konuşan Koç, yaşlıların yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve yaşlı refahının sağlanması konularında bölgesel düzeyde bilinç ve farkındalığın arttırılması amacıyla hazırlanan "Yaşlı Refahı Bölgesel Seminerleri"nin ilkinin Ordu'da başladığını söyledi.

Seminerin ikincisinin 18 Temmuz'da Trabzon ilinde gerçekleştirileceği bilgisini veren Koç, "Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından engelli ve yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici ve rehberlik edici çalışmaların da ele alınacağı söz konusu seminer dizisi Van, Hatay, Mersin, Kocaeli, Konya, İstanbul ve Antalya illeri ile devam edecektir." diye konuştu.

Yaşlı refahı adı altında düzenlenen seminerler kapsamında, yaşlanma ile ortaya çıkan fizyolojik değişimlerin etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşlıların bağımsız günlük yaşam aktivitelerinin geliştirilebilmesi konularının kapsamlı bir biçimde ele alınacağını dile getiren Koç, "Yerel düzeyde farkındalık ve personel motivasyonunu geliştirmesi hedeflenen seminer kapsamında farklı uygulamalar ile güncel gelişmeler hakkında görüş ve önerilerin alınması da sağlanacaktır." şeklinde konuştu.

Koç, 2019 yılının Yaşlılar Yılı olarak ilan edildiğini de anımsatarak, şöyle konuştu:

"20 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 1. Yaşlılık Şurası'nda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yaşlılar Yılı' ilan ettiği 2019 yılı çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yaşlılık ve yaşlılara yönelik çalışmalarına hız verdi. Yaşlı refahının arttırılmasının öneminin ön plana çıktığı 1. Yaşlılık Şurası vesilesiyle, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yaşlı refahının aktif ve sağlıklı yaşlanma ile artacağı bilinciyle çalışmalarına yön veriyor."

Seminerde, Genel Müdür Yardımcıları Önal İnaltekin ve Avni Özkaya tarafından da sunum yapıldı.

Seminere AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, daire müdürleri ve bakanlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA