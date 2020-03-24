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Yaşlı vatandaş ile dalga geçen genç hakkında işlem başlatıldı

Yaşlı vatandaş ile dalga geçen genç hakkında işlem başlatıldı İçişleri Bakanlığı: "Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" Yaşlı bir vatandaşla dalga geçerek görüntüleri sosyal medyada yayınlayan genç, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

24.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:43
Yaşlı vatandaş ile dalga geçen genç hakkında işlem başlatıldı
İçişleri Bakanlığı: "Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik"
ANKARA - Yaşlı bir vatandaşla dalga geçerek görüntüleri sosyal medyada yayınlayan genç, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Genç hakkında işlem başlatırken, yaşlı vatandaş da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürüldü.
İçişleri Bakanlığı, dün yaşlı bir vatandaşla dalga geçerek o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayınlayan gence ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı, Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda ayrıca, İhsan Amca'nın görüntüsünü çeken M.T.E'nin gözaltına alınışına ilişkin görüntüler ile İhsan Amca'nın Bakan Soylu ile telefon görüşmesine ilişkin görüntüler de yer aldı. Yaşlı vatandaş ile dalga geçen genç hakkında işlem başlatıldı

Kaynak: İHA

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Yaşlı vatandaş ile dalga geçen genç hakkında işlem başlatıldı
Etiketler : Genç, 3. Sayfa

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