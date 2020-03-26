Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Manisa'da koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uyardığı yaşlı bir vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polisi memuru, görevden uzaklaştırıldı.
26.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:11
Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
İddiaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından terminale giderek seyahat etmek isteyen 65 yaş üzerindeki kişiyle polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşandı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden oldu.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Manisa Valiliği, polis hakkında soruşturma başlattı. B.Y, soruşturma kapsamında tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.
Haberin Videosu :Manisa'da, yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
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Yorumlar (87)
SİNAN:Yaşlı insanları koruyalım diye dişarı çıkmasınlar deniliyor, fakat herkes virusu sadece yaşlı insanlar bulaştırıyor zannediyor. Adam kendi canını umursamıyorsa, buna kimse karışamaz ve bağıramaz.
VATANDAŞ:ikiside hatalı vesselam. . yaşlı adam uyarıları kaale alıp dışarı çıkmasa o polis de öyle bağırmasa sorun olmayacak
POLİS:öfkeyle kalkan zararla oturur. bir anlık gerginlikle yapılmış olabilir. eminim bağıran arkadaşta yaptığına pişmandır. yaşlılarımız bizim için çok kıymetlidir.
2020:bunun ki ne ki 7 bin lirayı cebe gömüp göbek büyütüp sabah akşam halk tv fox tv yi izleyip devlete sayıp sövenler mesleğin içinde türemişler bu neki??? Mesleğin yüz karaları halen mesleğin içinde malesef.
YUSUFF:Zavallı çok zavallı bedeni büyürken beyni büyümeyip aklı geri kalmış polis memuru.
CİHANGİR:yazıklar olsun sanki kendisi hep böyle kalacak
TETE:Mert Denen gerizekalı yaşlılar virüsmü taşıyorki toplumun sağlığını riske atıyor mal sen önce yaşlılar için neden kısıtlama getirildi bir araştır sonra duyar kas ne aptallar var yahu
MERT:moruga az bile söylemis kimsenin hakki yokture baskalrinin hayatlarini tehlikeye atmaya burada yorum yapan beyinsizlere söylüyorum italyan belediye baskanlari televizyonlarda barim barim bagfiriyorlar italyada disari cikana bes yil cezaevi beyinsizlern kanuna uya cak sin uy mak zorun dasin!''!!