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Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Manisa'da koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uyardığı yaşlı bir vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polisi memuru, görevden uzaklaştırıldı.

26.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:11

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

İddiaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından terminale giderek seyahat etmek isteyen 65 yaş üzerindeki kişiyle polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden oldu.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Manisa Valiliği, polis hakkında soruşturma başlattı. B.Y, soruşturma kapsamında tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.

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Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Etiketler: Manisa, 3. Sayfa, Güncel

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Manisa'da, yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı

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Haberler ›› 3. Sayfa ››Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler
Yorumlar (87)
SİNAN:Yaşlı insanları koruyalım diye dişarı çıkmasınlar deniliyor, fakat herkes virusu sadece yaşlı insanlar bulaştırıyor zannediyor. Adam kendi canını umursamıyorsa, buna kimse karışamaz ve bağıramaz.
Cevap Yaz 0 0
FEVZİ:80 yaşındaki adama diklenmek kolay.
Cevap Yaz 1 7
VATANDAŞ:ikiside hatalı vesselam. . yaşlı adam uyarıları kaale alıp dışarı çıkmasa o polis de öyle bağırmasa sorun olmayacak
Cevap Yaz 6 0
POLİS:öfkeyle kalkan zararla oturur. bir anlık gerginlikle yapılmış olabilir. eminim bağıran arkadaşta yaptığına pişmandır. yaşlılarımız bizim için çok kıymetlidir.
Cevap Yaz 2 5
KİBAR ADAM:Böyle tiplerin pisman olacagina inanmiyorum. Tam bir King Kong
1 4
2020:bunun ki ne ki 7 bin lirayı cebe gömüp göbek büyütüp sabah akşam halk tv fox tv yi izleyip devlete sayıp sövenler mesleğin içinde türemişler bu neki??? Mesleğin yüz karaları halen mesleğin içinde malesef.
Cevap Yaz 2 1
YUSUFF:Zavallı çok zavallı bedeni büyürken beyni büyümeyip aklı geri kalmış polis memuru.
Cevap Yaz 25 105
CİHANGİR:yazıklar olsun sanki kendisi hep böyle kalacak
Cevap Yaz 16 88
TETE:Mert Denen gerizekalı yaşlılar virüsmü taşıyorki toplumun sağlığını riske atıyor mal sen önce yaşlılar için neden kısıtlama getirildi bir araştır sonra duyar kas ne aptallar var yahu
3 13
MERT:moruga az bile söylemis kimsenin hakki yokture baskalrinin hayatlarini tehlikeye atmaya burada yorum yapan beyinsizlere söylüyorum italyan belediye baskanlari televizyonlarda barim barim bagfiriyorlar italyada disari cikana bes yil cezaevi beyinsizlern kanuna uya cak sin uy mak zorun dasin!''!!
103 22

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