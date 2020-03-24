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Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı

Yaşlı vatandaşla olan diyaloğunda "Evde kal" kampanyasına karşı hassas tavırlar sergileyen şahsın, kendi yaptığı çağrıya uymadığı ve sokakta gezdiği ortaya çıktı.

24.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:06

Türkiye , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken yetkililer, tedbir kapsamında 65 yaş ve üzeri kimselerin sokağa çıkmasını yasaklandı. Sokağa çıkma yasağı, tartışma yaratan görüntüleri de beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısının, yasağı delen bir yaşlıyla olan diyaloğu kameraya alması, büyük tepki çekti.

Söz konusu videoda, şahıs yolda yürüyen yaşlının önünü kesiyor ve "Amcacım yaş kaç dışarıda geziyorsunuz?" diye soruyor. Mahcup olan adam, "Ben hastaneye geldim, otobüse binip eve gideceğim ama otobüs beni almadı" diyor. Bunun üzerine şahıs, "Normalde size cezai işlem uygulamamız gerekiyor, bu seferlik sizi affedelim. Evde kal, evde kal" diyerek tepki gösteriyor.

AMCAYA "EVDE KAL" DEDİ

Kullanıcının, diyalog esnasında kullandığı ses tonu birçok kişi tarafından saygısızlık olarak algılanırken söz konusu şahıs, çektiği bu videoyu #evdekal etiketi ile sosyal medya hesabında paylaştı.

KENDİSİ SOKAKTA GEZDİ

Ancak bu noktada bir tezat meydana geldi. Yaşlı adama "Evde kal" diyerek saygısızca tavırlar sergileyen şahsın, daha sonraki paylaşımlarında arkadaşlarıyla birlikte sokakta gezdiği görüldü. Şahıs, Instagram hesabından arkadaşlarıyla arabada ve sokaklarda kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Şahıs, bu hareketinin ardından sosyal medya hesabını askıya aldı.

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Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, ’Evde kal’ çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı

Haberin Videosu :

Yaşlı adama saygısızlık yapan şahsın, 'Evde kal' çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı
Etiketler : Türkiye, 3. Sayfa, Güncel

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