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Yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını zabıta ekipleri karşıladı

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüsü önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli uzattı.

24.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:26
Yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını zabıta ekipleri karşıladı
Bitlis 'in Adilcevaz Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüsü önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli uzattı.

İlçenin çeşitli yerlerine afişler asılırken aynı zamanda belediye tarafından sosyal medya hesaplarından vatandaşlara uygulama hakkında bilgiler verildi. Belediyenin çağrısını dikkate alan 65 yaş üstü engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, Beyaz Masa 153 hattını arayarak ihtiyaçlarının karşılanması talebinde bulundu. Adilcevaz Belediyesi Beyaz Masa Birimini arayan vatandaşların evine giden zabıta ekipleri, aldıkları siparişleri marketlere giderek tedarik ediyor. Ekipler aynı zamanda hasta vatandaşların ilaçlarını da eczanelerden alarak yardımına koştu.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evinin ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma başlatıldı. Belediyemizin 153 Beyaz Masa hattını arayan vatandaşlarımızın evine zabıta ekiplerimizi göndererek talep ve siparişlerini alıp yine aynı şekilde kendilerine teslim ediyoruz. Adilcevaz Belediyesi olarak ekibimizle birlikte her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 153 Beyaz Masa hattını aramaları halinde ihtiyaç konusunda kendilerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin işleri olmadıkça evde kalmaları, toplu olarak bir arada bulunmamaları ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica eder, tüm hemşehrilerime sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum" dedi.

Belediye ekipleri, ayrıca market ve fırınlarda hijyen denetlemesi yaparak, vatandaşları hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Adilcevaz, Bitlis, Zabıta, Güncel

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