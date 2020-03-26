Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yaşlı vatandaştan zabıtaya börek sürprizi

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlardan Mevlüt Başer (70), alışveriş ihtiyacı olduğu bahanesiyle yardım istediği zabıta ekiplerine sürpriz yaparak börek ikramında bulundu.

26.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:20
Yozgat 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlardan Mevlüt Başer (70), alışveriş ihtiyacı olduğu bahanesiyle yardım istediği zabıta ekiplerine sürpriz yaparak börek ikramında bulundu.
Karatepe Mahallesi'ndeki evinden Yozgat Belediyesi çağrı merkezini arayan Başer, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamadığını ve alışveriş yapması gerektiğini bildirdi.
Çağrı merkezinden yönlendirilen zabıta ekipleri Başer'in evine gitti. Zabıta ekiplerini kapıda karşılayan Başer, ekiplerin zor günlerde özveriyle çalıştıklarını belirtti.
Alışveriş ihtiyacının olmadığını ve sürpriz yapmak istediğini söyleyen Başer, ekibe eşinin yaptığı böreği ikram etti.
Zabıta ekipleri de Başer'e kolonya, sabun ve dezenfektan hediye ederek, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür edip, dua istedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Yaşlı vatandaştan zabıtaya börek sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Karatepe, Zabıta, Yozgat, Güncel

Haberin Videosu :

Yaşlı vatandaştan zabıtaya börek sürprizi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yaşlı vatandaştan zabıtaya börek sürprizi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD’li genç çıktı Haberler
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı Haberler
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı
’Biz de yardıma hazırız’ diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı Haberler
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi Haberler
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi
İspanya’da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm Haberler
İspanya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza Haberler
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza

Son Dakika Güncel Haberleri

14:24: Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, vatandaşlarla telekonferans yöntemiyle görüşüyor - Haber 14:23: Bursa'da 1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi; 5 gözaltı - Haber 14:23: BURSA Halk eğitim merkezi öğretmenleri, sağlıkçılar için evlerinde maske dikiyor - Haber 14:22: Korona virüsü Zeytin Dalı Çarşısını da vurdu - Haber 14:21: Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları seferlerine ara verdi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber 12:59: 150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı - Haber 12:58: "Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler