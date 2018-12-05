Yaşlı ve Bakıma Muhtaçlara Temizlik Hizmeti

Adana
'nın Kozan
ilçesinde Kaymakamlık
tarafından hazırlanan projeyle ilçedeki 45 yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç ailenin kişisel bakımları ve ev temizlikleri yapılıyor.
Kaymakam Şafak Gürçam
, Mahmutlu Mahallesi'nde oturan Halil ve Emiş Avcı çiftinin evini ziyaret ederek proje hakkında gazetecilere açıklamada bulundu.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçede yaşayan kimsesiz yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve evlerinin temizlenmesi için proje hazırladıklarını hatırlatan Gürçam, projenin onaylandığını ve 100 bin lira ödenek sağlandığını kaydetti.
Gürçam, proje kapsamında bir ekip oluşturduklarını ve 33 aileye verdikleri hizmetin şu an 45 aileyle devam ettiğini söyledi.
Ekiplerin evin temizliğinin yanı sıra yaşlı, engelli vatandaşların kişisel bakım ve temizliklerini de yaptığını dile getiren Gürçam, "Kimsesi olmayan, yardım alamayan ve muhtaç insanlarımızın ihtiyaçları bu şekilde giderilmiş oluyor. Tabi bize iletildiği takdirde söz konusu kişilerin, ailelerin gıda, yakacak gibi ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Yaklaşık beş aydır bu projeyi yürütüyoruz. Amacımız gelecek yıllarda da bu projemizin devam etmesi." diye konuştu.
Kaymakam Gürçam, hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmeleri gerektiğini kaydetti.
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:50