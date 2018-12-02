Yaşlı ve Engellilere Devletin Şefkat Eli Değiyor - Bolu

02 Aralık 2018 Pazar 10:57



02 Aralık 2018 Pazar 10:57

Bolu'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından bin 500 yaşlı ve engelliye evde bakım hizmetiyle devletin şefkat eli uzatılıyor.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, müdürlükte görev yapan sosyologlarla Karacasu beldesi Fatih Mahallesi'nde oturan ve evde bakım hizmeti alan 92 yaşındaki Zihneti Güler ile Karaçayır Mahallesi'nde ikamet eden Down sendromlu 21 yaşındaki Öznur Çınarı'ı ziyaret etti.Koçyiğit, evde bakım hizmetinin yaşlı ve engellilerin hayatlarını ne derece kolaylaştırdığını yerinde görerek, ailelerden bilgi aldı ve sorunlarını dinledi.Bekir Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'da bin 500 engelli ve yaşlı için evde bakım hizmeti sunulduğunu aktararak, "Evde bakım hizmeti, engelli ve yaşlılarımızın ailelerinin yanında, sıcacık evlerinde, sevdiklerinin yanında beraberce yaşamalarını, ekonomik olarak da devletin onlara katkı sağlaması, hayatlarını kolaylaştırması açısından yapılmış bir proje." dedi.Koçyiğit, meslek elemanlarıyla aileleri ziyaret ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:"Engelli ve yaşlılarımızın tespitlerini yapıyoruz. Tespitleri yapıldıktan kısa bir süre sonra da bakım formlarını doldurup, nasıl davranılması gerektiğine, onlarla nasıl yaşanılması gerektiği konusunda uzman arkadaşlarımız rehberlik yapıyor. Hayatlarını kolaylaştırmak adına onlarla birlikte oluyorlar. Ondan sonraki zaman diliminde de yılda iki defa kontrollerine geliyoruz."Yaşlıların aileleriyle yaşamasını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Koçyiğit, "Yaşlılarımız aileleriyle yaşlansın. Bunların dışında hiç kimsesi olmayan, bakıma muhtaç olan, bakılması konusunda zorluk çekilen vatandaşlarımız varsa onları zaten huzurevlerinde, farklı ortamlarda değerlendiriyor, bakımlarını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.Zihneti Güler de kendisine güzel bakıldığını anlatarak, "Güzel yemek yapıyorlar, güzel bir şekilde de yediriyorlar. Banyomu yaptırırlar, kıyafetlerimi güzel bir şekilde yıkarlar. Güzel giydirirler. Bana çok güzel bakıyorlar. Allah da onlara öyle baksın." diye konuştu.Öznur Çınar'ın annesi Beratiye Çınar ise evde bakım ücreti aldıklarını belirterek, bununla kızının ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.