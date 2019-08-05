Yaşlı ve hastalara "sıcak" uyarısı

Siirt
Devlet Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Muzaffer Aslan, yaşlı ve hastaları sıcak konusunda uyardı.
Aslan yaptığı açıklamada, yüksek sıcaklığın kalp yetersizliği ve kalp krizi geçirenlerde, koroner damar hastaları ve tansiyon hastalarında ölümlere neden olabildiğini işaret ederek, şöyle dedi:
"Özellikle sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde güneş altında uzun süre kalmak kalp rahatsızlığını tetikliyor. Aşırı sıcaklarda vücut ısısını artırıp damar genişlemesi ve kalp hızı artışına eşlik eden sıvı kaybı kalbi oldukça zorlar ve uzun süre bu koşullarda çalışan kişilerde probleme yol açar."
Sıcakların göğüs ağrısı ve kalp yetersizliği, stres ve denge bozukluğuna neden olabileceğini belirten Aslan, günde en az 2-2,5 litre sıvı tüketilmesi gerektiğini aktardı.