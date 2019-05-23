Yaşlı ve Hastaların Evlerini Temizleyerek Gönüllerine Dokunuyorlar

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Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce oluşturulan ekip yaşlı, hasta, engelli ve bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizleyerek gönüllerine dokunuyorMüdürlük bünyesinde "Yaşlı, Hasta, Engelli, ve Bakıma Muhtaç Ailelerin Evleri Temizleniyor" projesi kapsamında oluşturulan temizlik ekibi, Hasköy ilçesi Sayanlar Mahallesi'nde yaşayan ve 5 engelli çocuğuna bakan 65 yaşındaki Türkan Basım'ın evini temizledi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Erkan Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürlük bünyesinde oluşturdukları temizlik ekibiyle yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç ailelerin evleri temizlediklerini söyledi.Projeyi çok önemsediklerini ifade eden Er, "Basım ailesinin evini temizlemek için geldik. Proje kapsamında ekiplerimiz evde genel temizlik yaptı. Ailede 5 engelli var. Anne ise çok yaşlı, 3 ay önce kalp ameliyatı olmuş. Bu nedenle temizlik yapması mümkün değil. Temizlik ekibiyle evi baştan sonuna temizledik." dedi.Temizlik ekibinden Hicran Akın da cam, kapı, çamaşır, halı yıkama, mutfaktaki tüm eşyaları temizlediklerini belirterek, "Haftanın beş günü yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin temizliğini yapıyoruz. Bizim için maddi açıdan ziyade manevi yön de çok önemli. Özellikle engelli, hasta ve yaşlıların gönüllerini hoş ediyoruz ve onların dualarını alıyoruz. Bu işi yaptığımızda çok güzel duygular yaşıyorum." dedi.Türkan Basım'ın oğlu Mehmet Şerif Basım da "5 engelli kardeşim var, annem kalp ameliyatı olduğu için evin temizliği yapamıyor. Ekipler annemin evine gelerek genel bir temizlik yaptı. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.