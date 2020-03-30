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Yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Gemlik Kaymakamlığı bünyesinde kurulan ve Gemlik Belediyesi'nin alt yapı desteği sağladığı Vefa Destek Grubu, korona virüs salgını sebebiyle evden çıkamayan Gemliklilere yardım eli uzatıyor.

30.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:14
Yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Gemlik Kaymakamlığı bünyesinde kurulan ve Gemlik Belediyesi'nin alt yapı desteği sağladığı Vefa Destek Grubu, korona virüs salgını sebebiyle evden çıkamayan Gemliklilere yardım eli uzatıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve iki yüzden fazla ülkede küresel bir salgın haline gelen koronavirüs hastalığı, ülkemizde de etkisini gösteriyor. Hastalıktan en çok etkilenme riskine sahip 65 yaş üstü yaşlılar başta olmak üzere farklı hastalıkları olan vatandaşların evden çıkmamaları istenirken, bu kişilerin temel ihtiyaçları ise Vefa Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Gemlik'te kaymakamlık çatısı altında kurulan ve Gemlik Belediyesi tarafından alt yapı desteği sağlanan Vefa Destek Grubu, salgın sebebiyle evlerinden ayrılamayan kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oluyor. 65 yaş üzerinde yaşlıların market alışverişi, ilaç ve maaş çekimi gibi işlerinde destek olan ekip, ihtiyaç sahiplerine de gıda kolisi ve temizlik malzemeleri temin ediyor.

"Ekiplerimiz yaşlı ve rahatsızların hizmetindedir"

Vefa Destek Grubu'nun çalışmaları ile ilgili bilgi veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, devletin bu zor günlerde de vatandaşlarının yanında olduğu söyleyerek, "Koronavirüs salgını sebebiyle bilhassa 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile farklı bir rahatsızlığı olan fertlerin evlerinde kalmaları önemli. Evlerinden ayrılamayan yaşlılar ve rahatsızlar, ekibimize telefon yoluyla ulaşarak ihtiyaçlarını belirtebilirler. Talepleri değerlendiren personelimiz bizzat bu kişilere ulaşarak yardımcı oluyor. Günde en az yüz talep gelen Vefa Destek Grubu'na Gemlik Belediyesi olarak zabıta memurlarımız ile birlikte 20 personel ve altı araç desteği sağlıyoruz. Hizmetlerin hızlı ve eksiksiz gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İnanıyoruz ki ülkemiz bu zor günleri de atlatacak, Gemlik'imizin sahilinde yürüyecek, parklarında oturacak, ailelerimiz ve büyüklerimizle yeniden sağlıklı günler geçireceğiz."

65 yaş üzeri yaşlılar ile ihtiyaç sahipleri 112, 155, 156 ve 02245131051 numaralarından Vefa Destek Grubu'na ulaşabilir. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Gemlik, Güncel
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