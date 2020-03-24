Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yaşlı ve kimsesizlere günde iki öğün sıcak yemek - Haberler

Yaşlı ve kimsesizlere günde iki öğün sıcak yemek

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evlerine günde iki kez sıcak yemek servisi yapıyor.

24.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:35
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evlerine günde iki kez sıcak yemek servisi yapıyor.
Salgına karşı ülke genelinde alınan tedbirler çerçevesinde, yalnız yaşayan ve herhangi bir geliri bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyesi çalışma yaptı.
Bu kapsamda belediyenin oluşturduğu hattı arayan vatandaşlar, yemek hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, yemek hizmetinden yararlanmak isteyenlerin "215 09 09" numaralı telefon ile Hayır Çarşısı birimine bilgi vermesi gerektiğini söyledi.
Yemek hizmetinin daha önce de sürdürüldüğünü belirten Sekmen, "Uygulamadan istifade etmek isteyen 65 yaş üstü ve herhangi bir geliri olmayan vatandaşlarımızın, belirttiğimiz telefon numaralarından ilgili birimle irtibata geçmeleri yeterli olacaktır. Ekiplerimiz, talep sahibi yaşlı vatandaşlarımızla anında irtibata geçecektir. Hareket kısıtlılığı olan yaşlılarımızın ulaşım, sağlık ve evde bakım ihtiyaçlarını da yine imkanlarımız ölçüsünde gidermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Olimpiyat Millet Bahçesi'nde hizmet veren Engelli Koordinasyon Merkezi'nde haftanın belirli günlerinde yaşlı vatandaşlara yönelik fizik tedavi seansları düzenlediklerini vurgulayan Sekmen, "Fizyoterapistlerimizi kimi zaman ikametlerine bile gönderiyoruz. Kimsesiz yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını her zaman göz önünde bulunduruyor, imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Yaşlı ve kimsesizlere günde iki öğün sıcak yemek

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Yaşlı ve kimsesizlere günde iki öğün sıcak yemek
Etiketler : Erzurum, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

HDP’li belediyeye neden kayyum atandı? 5 yıl önce yaptığı hareket görevinden etti Haberler
HDP'li belediyeye neden kayyum atandı? 5 yıl önce yaptığı hareket görevinden etti
Uyarıları dikkate almayan bir dede daha! Ağaca baş aşağı asıldı Haberler
Uyarıları dikkate almayan bir dede daha! Ağaca baş aşağı asıldı
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haberler
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek Haberler
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt’ten geldi Haberler
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt'ten geldi
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü

Son Dakika Güncel Haberleri

15:39: Resulayn ile Tel Abyad'da koronavirüs tedbirleri - Haber 15:39: 'Kent Danışma Kurulu' olağan toplantısını yaptı - Haber 15:38: Balkondan yaptıkları müzikle evde kalanlara ve sağlık çalışanlarına moral oldular - Haber 15:38: Çin elektromanyetik gözlem uydularını uzaya yolladı - Haber 15:37: BALKONDAN YAPTIKLARI MÜZİKLE EVDE KALANLARA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MORAL OLDULAR - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 13:16: Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:18: Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar - Ekonomi
Loading