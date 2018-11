Yaşlı ve Kimsesizlerin 'Gönüllü Evlatları' Oldular

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:32



MESUT VAROL - Van'da görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların ev temizliğini yaparak onların adete "gönüllü evlatları" oldular.İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi, gerçekleştirdiği alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşların kalbine dokunuyor.Belediyenin temizlik müdürlüğü bünyesinde kurulan mobil temizlik ekibi, yatalak durumdaki hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evlerini temizleyerek hayır dualarını alıyor.Her gün mobil temizlik aracıyla önceden tespit edilen evlere giden kadınlardan oluşan sekiz kişilik ekip, hastaların yaşadıkları ortamı sağlık koşullarına uygun hale getirerek, evlerinde her türlü temizliği gerçekleştiriyor.Yaptıkları çalışmalarla adeta kimsesizlerin "gönüllü evlatları" haline gelen ekip, hem devletin sıcak yüzü oluyor hem de gönüllere dokunuyor.Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, AA muhabirine, sosyal belediyecilik konusunda önemli projeleri hayata geçirdiklerini bu kapsamda engelli, hasta, yaşlı veya kimsesiz vatandaşları tespit etmeye çalıştıklarını anlattı.Her evde kapsamlı temizlik yapılıyorBu kapsamda tespit edilen 13 evin temizliğini yapmak için sekiz kişiden oluşan profesyonel bir ekip kurduklarını anlatan Karahan, şunları söyledi:"Bu evlerimizi periyodik olarak temizliyoruz. Ekibimiz girdiği her evde kapsamlı bir temizlik yapıyor. Bunun çok olumlu yansımalarını da görüyoruz. Bu ailelerimizin çoğu yakınları tarafından yalnız bırakılmışlar. Kendi temizliklerini yapamaz durumdalar. Bu hizmetten faydalananlar çok memnunlar. Ekibimiz gittiklerin ailelerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için de ilgili kurumlarla irtibat sağlayarak ailelerin ihtiyaçlarını gideriyor.""Onlara anne babalarımız gibi bakıyoruz"Temizlik ekibinden Zahide Durgun, evlerde genel bir temizlik yaptıklarını belirterek, "Ziyaret ettiğimiz ailelerimizin önce kapılarını, dolaplarını siliyoruz. Halılarını temizliyoruz, yerleri yıkıyoruz. Onların dualarını alıyoruz. Burada devletimizin sıcak yüzünü gösteriyoruz. Onların mutluluğunu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Onlara anne babalarımız gibi bakıyoruz." diye konuştu."Yaptığımız işten dolayı çok mutlu oluyorlar"Temizlik ekibinden Aynur Malkoç da her hafta ihtiyaç sahiplerini ziyaret ettiklerini ve evlerini tümüyle temizlediklerini aktardı.Malkoç, "Ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızla önce sohbet ediyoruz. Hal hatır soruyoruz. Bizleri görünce çok mutlu oluyorlar. Ardından temizliğe başlıyoruz. Kapı, pencere, mutfak dolapları, bulaşık, tuvalet ve banyolarını yıkıyoruz. Yaptığımız işten dolayı çok mutlu oluyorlar. Hem bize hem de belediyemize dua ediyorlar. Onları mutlu etmek çok güzel." dedi."Allah onlardan razı olsun"Yaşlı ve kimsesiz Fadile Kayar da devletin kendilerine sahip çıktıklarını belirterek, "Bu hizmetten çok memnunuz. Evlerimizi her hafta temizliyorlar. Evde ne varsa yıkıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Onları çok seviyorum. " şeklinde konuştu.Engelli Hazal Dartan da "Engelli olduğum için kapı ve pencerelerimizi yıkayamıyorum. Evimi temizleyemiyorum. Belediyede böyle bir hizmetin olduğunu öğrendim ve müracaat ettim. Sağ olsunlar her zaman geliyorlar. Evimi temizliyorlar. Çok memnunum." dedi.