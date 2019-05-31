Yaşlılar bayram için güzelleşti

Kaynak: İHA

Çiğli Belediyesinin sosyal projelerinden biri olan yaşlılara evde bakım hizmeti kapsamında Çiğli'de huzurevlerinde kalan yaşlı kadınlara Ramazan Bayramı öncesi kuaför hizmeti verildi.Başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler için uyguladığı önemli sosyal projelerle örnek belediyecilik sergileyen Çiğli Belediyesi tarafından, yaşlılara evde bakım hizmeti kapsamında bu kez huzurevlerinde yaşayan kadınlar için kuaför hizmeti verildi. Çiğli'de bulunan huzurevlerinde yaşayan kadınlar, Ramazan Bayramı öncesi belediyenin görevlendirdiği kuaför ile güzelleştiler. Bakım hizmeti kapsamında yaşlıların manikür, pedikür, saç ve tırnak kesimi gibi bazı temel ihtiyaçları giderildi. Yaşlı kadınlar, bayram öncesi kendilerinin hatırlanmasından dolayı mutluluklarını dile getirip, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye teşekkürlerini ilettiler."Yaşlılarımızı unutmuyoruz"Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli'de sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sergilemek istediklerini belirterek, "İlk etapta yapabileceğimiz acil işlerden başladık. Huzurevlerinde yaşayan yaşlılarımızı bayramda unutmadık. Bayramlarda hatırlamak ve hatırlanmak çok önemlidir. Bizler de küçük de olsa katkı sunmak istedik. Bazı temel ihtiyaçlarının giderilmesini sağladık. Başta yaşlılar olmak üzere kadın, çocuk ve engellilerimizin her zaman yanında olacağız" diye konuştu. - İZMİR