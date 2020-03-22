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Yaşlılar evden çıkma yasağına uymadı, pazar alışverişine çıktı

Yaşlılar evden çıkma yasağına uymadı, pazar alışverişine çıktı İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmaları sınırlandırılmasına rağmen Tokat'ta yaşlıların pazar alışverişine çıktığı görüldü.

22.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:47
Yaşlılar evden çıkma yasağına uymadı, pazar alışverişine çıktı
TOKAT - İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmaları sınırlandırılmasına rağmen Tokat 'ta yaşlıların pazar alışverişine çıktığı görüldü.
Tokat Belediyesi Zabıt Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazar yerinde vatandaşlara ve esnaflara korona virüs önlemleri kapsamında maske ve eldiven dağıtımı yapıldı. Pazar yerini tek tek gezerek esnafları ve vatandaşları uyaran ekipleri ayrıca yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı. Birçok kişinin 65 yaş üstü olduğunu tespit eden ekipler yaşlıları evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Vatandaşlardan bazıları kimliğini göstermek istemeyerek yaşını hatırlamadığını söyledi. Bazı yaşlılarda evde tek başlarına olduklarını, canlarının sıkıldığı bahanesinde bulundu.
Tokat Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akif Erten, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatları ile esnaf ve vatandaşlara Pazar yerinde maske ve eldiven dağıtımı yaptıklarını ifade ederek, "Genel anlamda kurallara uyulduğunu görüyoruz. Bu noktada duyarlılıklarından dolayı esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ise duyarlılık noktasında farklı duruşları olanlarda var. Ama genel anlamda devletimizin aldığı kararlara riayet ediliyor" dedi. Yaşlılar evden çıkma yasağına uymadı, pazar alışverişine çıktı

Kaynak: İHA

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Yaşlılar evden çıkma yasağına uymadı, pazar alışverişine çıktı
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Tokat Belediyesi, Tokat, Genel

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