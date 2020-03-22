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Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor

Erzurum'un Aziziye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkmayan yaşlıların market ve eczane ihtiyaçları başta olmak üzere tüm gereksinimleri, Aziziye Belediyesi personel ekipleri ile karşılanıyor.

22.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:17
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Erzurum 'un Aziziye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkmayan yaşlıların market ve eczane ihtiyaçları başta olmak üzere tüm gereksinimleri, Aziziye Belediyesi personel ekipleri ile karşılanıyor. Telefon ile sipariş alan ekipler ardından istenenleri elektrikli araçlarla yaşlıların evine götürüyor.

Korona virüsü salgınının ülkemizde oluşturduğu riskleri azaltmak adına Aziziye ilçe sınırlarında yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yeni bir projeye adım atıldı.

Bu proje kapsamında Aziziye Belediyesinin Beyaz Masasını arayan yaşlılar belediyeden ekip talebinde bulunuyor. Talebi değerlendiren belediye adrese personel ekiplerini yönlendiriyor.

Adrese tasarruflu elektrikli araçlar ile giden ekipler evdeki temel ihtiyaçların neler olduğunun listesini yaparak marketten ve eczanelerden alışveriş yaparak ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor. Dolandırıcılığı önlemek adına yaşlılara yardıma gelecek olan personel ekiplerinin kimlik bilgileri veriliyor.

'Gönülden Gönüle Belediyecilik' sloganıyla yola çıktıklarını ve ilçedeki ihtiyacı olan tüm yaşlılara yardım edileceğini vurgulayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Bilindiği gibi tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Sağlık Bakanlığımız bünyesinde alınan bir takım tedbirler var. Biz de 'Gönülden Gönüle Belediyecilik' sloganıyla yola çıkmış olduğumuz bu süreçte bir takım çalışmalar başlattık. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımız bunların en başında yer alıyor. Bir diğer durum ise bu alınan tedbirler çerçevesinde evde kalınması ve özellikle yaşlı vatandaşlarımızın yanında kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden çıkmaması. Bu anlamda biz Belediyemiz olarak elektrikli araçlarımızla vatandaşlarımızın günlük ihtiyacını market ve eczane alışverişleri başta olmak üzere evlerinden çıkmadan Beyaz Masamızı arayarak bizden hizmet alabiliyorlar. Arkadaşlarımız telefondan siparişleri alıp fiş karşılığında vatandaşlarımıza teslim ediyorlar. Böylelikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden çıkmasına gerek kalmıyor. 24 saat boyunca Aziziye bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Yeter ki onlar bu süreçte evlerinde kalsınlar biz gereken her türlü hizmeti vereceğiz" dedi.

Verilecek olan hizmetlerin ise tasarruflu elektrikli araçlarla yapılacağını belirten Orhan, "Hizmet verecek olan personelimizin kullandığı araçlarda enerji açısından çok önemli mesajlar vereceğimiz elektrikli araçlar. Elektrikle çalışan araçlarımız geceden sabaha kadar şarj olduğu zaman 120 kilometre mesafe yol gidebiliyor ve 70 kilometre hıza çıkabiliyor. Araçlarımızın elektrikli olması da şu süreçte ekonomik anlamda bize çok faydalı olacaktır. Yakıt harcamadığı ve tasarruflu olduğu için bize çok sayıda talep gelmesini de bekliyoruz. Elektrikli araçlarımıza şoförle beraber toplam üç kişi binebiliyor. Acil durumlarda taşınması gereken vatandaşımız olursa bu hizmeti de vereceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Erzurum, Aziziye, Güncel

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