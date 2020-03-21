Yaşlılar "evinde kal" çağrısına uymayınca banklı çiçekliklere de tel örgü çekildi
Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bankı olan çiçeklikler tel örgüyle çevrildi.
21.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:00
Edirne 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bankı olan çiçeklikler tel örgüyle çevrildi.
Edirne Belediyesi ekipleri, önceki gün Saraçlar Caddesi'ndeki bankları, tedbirler kapsamında kaldırdı.
Uyarılara rağmen yaşlı vatandaşların dışarı çıkarak çiçekliklerin banklarında toplu halde oturması üzerine bu banklara da ekiplerce tel örgü çekildi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, salgına karşı tüm vatandaşları bir kez daha uyararak, "Küresel bir sorun olan koronavirüs tehlikesi atlatılana kadar lütfen evinde kal. Hepimizin sağlığı buna bağlı." ifadelerini kullandı.
Edirne Belediyesi ekipleri, önceki gün Saraçlar Caddesi'ndeki bankları, tedbirler kapsamında kaldırdı.
Uyarılara rağmen yaşlı vatandaşların dışarı çıkarak çiçekliklerin banklarında toplu halde oturması üzerine bu banklara da ekiplerce tel örgü çekildi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, salgına karşı tüm vatandaşları bir kez daha uyararak, "Küresel bir sorun olan koronavirüs tehlikesi atlatılana kadar lütfen evinde kal. Hepimizin sağlığı buna bağlı." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Edirne Belediyesi, Saraçlar Caddesi, Edirne, Güncel