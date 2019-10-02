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Yaşlılar Günü'ne özel akvaryum gezisi

Yaşlılar Günü'ne özel akvaryum gezisi Onlarca huzurevi sakinine akvaryum gezisiANKARA - Yaşlılar Günü dolayısıyla Ankara'da bulunan 10 huzurevinden 100'e yakın yaşlı Nata Vega Outlet'te bulunan akvaryum gezdi.

02.10.2019 01:04
Yaşlılar Günü'ne özel akvaryum gezisi
Onlarca huzurevi sakinine akvaryum gezisi
ANKARA - Yaşlılar Günü dolayısıyla Ankara'da bulunan 10 huzurevinden 100'e yakın yaşlı Nata Vega Outlet'te bulunan akvaryum gezdi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Nata Vega Outlet'te gerçekleşen organizasyonda Ankara'nın çeşitli ilçelerinde bulunan huzurevlerinden gelen 100'e yakın yaşlı yemek yedikten sonra akvaryumu gezerek eğlendi. Akvaryumda ki canlıları hayranlıkla izleyen huzurevi sakinleri bolca hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.
Yaşlılar Günü'ne özel akvaryum gezisi

Ankara, Genel

Kaynak: İHA

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