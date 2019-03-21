Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde ilkokul öğrencileri, Yaşlılar Haftası kapsamında 93 yaşındaki Abdullah Çetin
'i evinde ziyaret etti. Dumlupınar
İlkokulu'nda eğitim gören 7 öğrenci, Yaşlılar Haftası kapsamında öğretmenleri Mustafa Delioğlan, Dilek Nur Kocaçavuş ve Afer Yılmaz ile Kaygana Mahallesi Beşkavak mevkinde oturan emekli 93 yaşındaki Abdullah Çetin'i evinde ziyaret ederek, elini öptü.
Ziyaretle ilgili olarak AA muhabirine açıklama yapan öğretmen Mustafa Delioğlan, "Yaşlılar Haftası'nda öğrencilerimizle ilçemizde bulunan yaşlılarımızı ziyaret edip, yaşlılarımızla yavrularımızı buluşturduk. Şimdiden yaşlılarımıza gereken şefkati göstermek, onların hayatındaki yaşam anılarını dinlemek ve örnek olan tarzlarını öğrenmek için öğrencilerimizle yaşlılarımızı buluşturduk." dedi.
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Kaynak: AA