Bafra
'da Yaşlılar Haftası dolayısıyla Vali Osman Kaymak'ın katılımıyla program düzenlendi.
Kaymak, Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde 75.Yıl Huzurevi tarafından düzenlenen programda, sosyal devlet anlamında Türkiye
'nin son zamanlarda çok büyük değişiklikler hayata geçirdiğini söyledi.
Bütün vatandaşların kanunen eşit olduğunu ancak kadınlar, yaşlılar, şehit aileleri ve engellilere pozitif ayrımcılık yapıldığını belirten Kaymak, "İnsanlar yaşlandığı zaman gelecek endişesi yaşamayacak, 'Açıkta kalır mıyım, aç kalır mıyım?' endişesi taşımayacak. Bunun için yapılan düzenlemelerle Türkiye, artık Avrupa
ülkelerinden çok daha ileri seviyeye gelmiş." dedi.
Yaşlıların kendilerine, "Allah razı olsun" demelerinin en büyük mutlulukları olduğunu vurgulayan Kaymak, "Bazı ilçelerin huzurevlerini de ziyarete gidiyoruz. Yaşlılarımıza, 'Nasılsınız, iyi misiniz, memnun musunuz?. Memurlarımızla sıkıntılarınız var mı?' dediğimde, 'Allah razı olsun' dediklerinde çok mutlu oluyorum. Ondan dolayı yaşlılarımıza hizmet eden tüm personellerimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından ney dinletisi ile huzurevi sakinlerince "tahta çanaklar" ve "cüce şov" adlı tiyatro gösterileri sunuldu.
Türkiye, Bafra, Güncel
Kaynak: AA