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Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Derneği'ni ziyaret etti.Aksoy, ziyarette yaptığı konuşmada, yaşlılara gösterilen ilginin önemli olduğunu söyledi.İlçede yaşlılar için bir tesis yapılacağını ifade eden Aksoy, belediye desteğiyle kurulacak tesisin hayırlı olmasını diledi.Yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Yücel Yayın ise yaşlıların ve engellilerin güçlükle karşılaşmaması için yapılacak tesisin önemli olduğunu kaydetti.