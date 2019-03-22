Kızılcahamam
ilçesinde Yaşlılar Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Kızılcahamam Huzurevi'nde düzenlenen programda, Seymenler grubu gösteri yaptı, üç huzurevi sakininin de doğum günü kutlandı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney
ve Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız
, programda emeği geçenlere teşekkür etti.
Program sonunda İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu kurslara katılan huzurevi sakinlerine eğitim sertifikaları verildi.
Programa ilçe protokolü katıldı.
Kızılcahamam, Güncel
Kaynak: AA