Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.
Yaşlılar Haftası haftası kapsamında Kırklareli Huzurevi ve Yaşlı Bakımı Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlıları ziyaret eden Bilgin, yaşlılar ile sohbet etti.
Bilgin, tüm yaşlıların Yaşlılar Haftasını kutladı.
Yaşlılara bir gün değil her gün gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini belirten Bilgin, yaşlılara gereken saygı ve sevgiyi gösterdiklerini kaydetti.
Yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kurduğunu anlatan Bilgin, "Onlar bilgi ve tecrübeleriyle bizlere yol gösteriyor. Dün ile bugün arasında köprü vazifesi görüyor. Büyüklerimiz her zaman hatırlanmalı, ziyaret edilmeli, gönülleri hoş edilmeli." diye konuştu.
Ziyarette, Bilgin'e eşi İlknur Bilgin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Karaman
, Türk Kızılayı
Kırklareli Şube yönetimi de eşlik etti.
Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA