Elazığ
'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yaşlılar Haftası dolaysıyla "Huzurevlerinde Yaşlı Sağlığı" konulu eğitim verdi. İl Sağlık Müdürlüğü
Toplum Sağlığı Merkezinde düzenlenen eğitimde konuşan Gazi Huzurevi Müdürü Ziyaddin Karakaya
, kurumlarda kalan yaşlıların huzuru ve sağlığı için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.
Yaşlılar Haftası dolaysıyla etkinlikleri sürdürdüklerini kaydeden Karakaya
, şöyle devam etti:
"Kurumuzda kalan misafirlerimize diyabet, tuz kullanımı, tansiyon ve düşmelere bağlı yaralanma ve kırıklıklarla ilgili bilgilendirme semineri yapıldı. Bu bilgilendirme ile yaşlılarımız sağlıklarına daha dikkat edecek, neyi ne zaman ne kadar yiyebileceklerini bilecekler. Kendiliğinden olan yaralanma ve kazalarda da ilk müdahale nasıl yapıldığını öğreniyorlar."
İl Sağlık Müdürlüğü, Karakaya, Elazığ, Güncel
Kaynak: AA