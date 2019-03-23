Elazığ
'ın Karakoçan
Kaymakamlığınca Yaşlılar Haftası dolaysıyla düzenlenen etkinlikte, kreşlerde eğitim gören çocuklar yaşlıları evlerinde ziyaret etti.
Karakoçan Aile Destek Merkezi bünyesinde kreşte eğitim gören çocuklar, evlerinde çıkamayacak durumda olan yaşlıları ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.
Aile Destek Merkezi Koordinatörü Ayşe Bulut
, düzenledikleri etkinlikle çocuklar ile yaşlıları bir araya getirip yaşlıları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.
Bulut, "Çocuklarımızın, güçlü aile ilişkilerinin geliştirmek, kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek ve yaşlılarımıza karşı sevgi ve saygı duygusunu küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla büyüklerimizin ellerini öperek Yaşlılar Haftasını kutladık." dedi.
Güncel
Kaynak: AA