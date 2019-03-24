AK Parti Karabük
milletvekilleri Cumhur Ünal
ve Niyazi Güneş
, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.
Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 99 yaşındaki Hatice
Coşkun'u evinde ziyaret eden milletvekilleri, bir süre sohbet etti.
Hatice Coşkun, burada yaptığı konuşmada, "Milletvekilleri beni sevindirdi. Allah da onları sevindirsin. Tayyip Erdoğan
yiğittir, millet için çalışır. Dualarımız ve desteklerimiz ona ve yanındakileredir." dedi.
Cumhur Ünal ise "Kurtuluş Mahallesi'nde 99 yaşındaki teyzemizin hanesine misafir olup, elini öperek hayır dualarını istedik." ifadelerini kullandı.
Niyazi Güneş de "Sadece bu hafta değil, yılın her günü yaşlıların yanında olmalıyız. Hatice Ninemiz 99 yaşında. Allah uzun ömürler versin. Kendisini iyi ve mutlu görmek bizleri de mutlu etmiştir." diye konuştu.
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Kaynak: AA