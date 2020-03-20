Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Yaşlılar Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.Tanğlay, mesajında, yaşlılarına sahip çıkamayan bir toplumun geleceğine yön veremeyeceğini belirtti.Türk milletinin toplumsal yapısı ve değerlerinin, köklü bir kültürel mirasın temelleri üzerine inşa edildiğini kaydeden Tanğlay, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Yaşlılarımız fikirleri, tecrübeleri, doğruları ve yanlışlarıyla, kendinden sonraki nesillere yol göstericidir. Unutulmamalıdır ki geleceği yakalamak, bizlere devrettiği birikimler üzerine yenilerini ekleyerek mümkün olacaktır. Yaşlılarımızı unutmamak, bakım, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için verdiğimiz uğraş onları mutlu edeceği gibi bizim de geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacaktır. Onlara saygı duymak geleceğe saygı duymaktır. Belediye olarak yaşlılarımız için bugüne kadar hiçbir zorluktan kaçmadan yaptığımız çalışmalar, bundan sonra da artarak sürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, yaşlılarımızın, Yaşlılar Haftasını kutluyorum. Onlar sadece bu hafta değil, daima baş tacımızdır."

Kaynak: AA