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Yaşlılar Haftası

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:02
Yaşlılar Haftası
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ilık, mesajında, kültür ve medeniyetin en değerli taşlarıyla süslenmiş yaşlıların baş tacı olduğunu belirtti.
Yaşlıların geçmişi geleceğe taşıyan, yarınları kuran, millet olma bilincinin tarih sayfalarını dolduran çınarlar olarak görüldüğünü aktaran Ilık, şunları kaydetti:
"Bizler, millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen bilakis, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Unutmayalım ki bir milletin ataları ile gençleri arasındaki köprü ne kadar sağlam olursa, geleceği de o kadar güçlü olur. Bizler her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız, toplumumuzun rehberleri olan büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu göstermeliyiz.
Onları, tecrübelerinden faydalanacak birer rehber ve evimizin huzur kaynağı olarak görüyoruz. Bugünün yaşlılarının ve yarının yaşlı adayı tüm vatandaşlarımızın Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, ömürlerinin her anını sağlıkla ve mutlulukla yaşamalarını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler : Kırklareli, Güncel

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