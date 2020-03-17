Yaşlılar Haftası'na doğru
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
17.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:18
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Bilgin, mesajında, yaşlıların kültürü, örf ve adetleri ile manevi değerleri gelecek kuşaklara miras bırakarak yarınlara taşımasını sağladığını belirtti.
Geleceğe ışık tutan yegane değerlerin yaşlılar olduğunu ifade eden Bilgin, insanın kendisine ve çocuklarına verdiği önem gibi yaşlılara da önem vermesi gerektiğini aktardı.
Vali Bilgin, mesajında şunları kaydetti:
"Türk aile yapısında büyüklere gösterilen saygı ve sahiplenme duygusu bizim toplum olarak en büyük hazinemizdir. Bizler büyüklerine, anne ve babalarına hizmeti, onların ihtiyaçlarının karşılanması için gösterilen gayreti, ibadet kabul eden bir medeniyetin temsilcileriyiz. Yaşlılar Haftası toplumumuzu bugünlere ulaştıran, yaşlılarımızın saygınlıklarının korunması, karşılaştıkları sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlarının belirlenmesi, çözüm yollarının aranması, kamuoyunun konuya ilgi, duyarlılık ve katılımlarının sağlanması açısından önemlidir.
Bu duygu ve düşüncelerle, sevgi ve saygıyı en çok hak eden, deneyim ve birikimiyle bizleri bugüne getiren, her koşulda bizlere kol kanat geren yaşlılarımızı bir gün değil her gün hatırlamak dileklerimle tüm yaşlılarımızın haftasını kutluyorum."
Vali Bilgin, mesajında, yaşlıların kültürü, örf ve adetleri ile manevi değerleri gelecek kuşaklara miras bırakarak yarınlara taşımasını sağladığını belirtti.
Geleceğe ışık tutan yegane değerlerin yaşlılar olduğunu ifade eden Bilgin, insanın kendisine ve çocuklarına verdiği önem gibi yaşlılara da önem vermesi gerektiğini aktardı.
Vali Bilgin, mesajında şunları kaydetti:
"Türk aile yapısında büyüklere gösterilen saygı ve sahiplenme duygusu bizim toplum olarak en büyük hazinemizdir. Bizler büyüklerine, anne ve babalarına hizmeti, onların ihtiyaçlarının karşılanması için gösterilen gayreti, ibadet kabul eden bir medeniyetin temsilcileriyiz. Yaşlılar Haftası toplumumuzu bugünlere ulaştıran, yaşlılarımızın saygınlıklarının korunması, karşılaştıkları sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlarının belirlenmesi, çözüm yollarının aranması, kamuoyunun konuya ilgi, duyarlılık ve katılımlarının sağlanması açısından önemlidir.
Bu duygu ve düşüncelerle, sevgi ve saygıyı en çok hak eden, deneyim ve birikimiyle bizleri bugüne getiren, her koşulda bizlere kol kanat geren yaşlılarımızı bir gün değil her gün hatırlamak dileklerimle tüm yaşlılarımızın haftasını kutluyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel
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