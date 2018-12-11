Yaşlılar Hem Eğlendi Hem Söyledi

11 Aralık 2018 Salı 12:25



11 Aralık 2018 Salı 12:25

Bilecik Belediyesi tarafından Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yaş-Al Sesini Müzikle Yaş-At" etkinliğinde yaşlılar gönüllerince eğlendi.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri koro eşliğinde türküler seslendirdi ve oyunlar oynadı.Belediye Başkanı Nihat Can, etkinliğe katılarak, huzurevi sakinlerinin oyunlarına eşlik etti. Belediye Türk Halk Müziği korosu ekibinin de yer aldığı etkinlikte, renkli ve güzel görüntüler yaşandı.Can, belediye olarak vatandaşları sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturma gayretinde olduklarını ifade ederek, "Yaşlılarımızın toplumsal hayatta önemli bir yerleri var. Her zaman yaşlılarımıza değer veriyoruz." dedi.