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Yaşlılar için "3.Yaş TV ve 3.Yaş Üniversitesi Projesi

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, Türkiye ve dünyadaki yaşlılara yönelik başlattıkları "3.Yaş TV programı ile 3.Yaş Üniversitesi Projesi"ne herkesten destek beklediklerini bildirdi.

02.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:24
Yaşlılar için
Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, Türkiye ve dünyadaki yaşlılara yönelik başlattıkları "3.Yaş TV programı ile 3.Yaş Üniversitesi Projesi"ne herkesten destek beklediklerini bildirdi.
Aydın yaptığı açıklamda, dünyada ve Türkiye'de, ortalama yaşam süresinin artmasıyla yaşlı nüfusun da çoğaldığını vurgulayarak, Türkiye Yaşlılık Araştırması'nın örnek bir proje olarak 2020-2030 yılları arasında uygulanacağını söyledi.
Projenin, toplumda, aktif, sağlıklı, başarılı, üretken ve pozitif yaşlanan insanların sayısını artırmak için alınması gereken önlemleri belirlemeyi amaçladığını aktaran Aydın, "Proje kapsamında Hollanda'da 2002'de Müslüman yaşlılara yönelik olarak geliştirilmiş bir sosyal sorumluluk projesi olan "3.Yaş Üniversitesi"ni ülkemizde de uygulamak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Aydın programın, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu ile Yunus Emre Enstitüsü İşbirliğinde yürütüldüğünü kaydetti.
Kamu, akademi, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla uygulanması planlan projeden, başta Avrupa'daki yaşlılar olmak üzere beş kıtada yaşayan vatandaşlar ve akraba toplulukların da yararlanacağını dile getiren Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"Dünya Sağlık Örgütü 2020-2030 yılını "Sağlıklı Yaşlanma On Yılı" olarak kutlayacak. 3.Yaş TV ve 3.Yaş Üniversitesi ile 'Yaşlı Dostu Türkiye' olarak dünyaya örnek uygulamaları kamu, akademi, özel sektör, medya ve toplum liderleri işbirliği ile başlatmış olacağız. Avrupa da ve diğer kıtalarda yaşayan yaşlılarımız ve ülkemizde sayıları on milyona yaklaşan yaşlılarımıza yönelik 3.Yaş TV programı ile 3.Yaş Üniversitesi Projemizi desteklemeye davet ediyoruz."
3.Yaş TV ve 3. Yaş Üniversitesi'nin hedefleri
Temel felsefesi, hayat boyu sağlık, öğrenme ve üretkenlik olan 3.Yaş Üniversitesine 60 yaş ve üzeri bireyler gönüllü olarak katılacak. Ömür boyu öğrenme temeline dayanan 3.Yaş Üniversitesinde yaşlıların ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına odaklı, özel olarak hazırlanan öğretim programı yer alacak.
Proje ile yaşlanma, yaşlılık ve yaşlılarla ilgili farklılık ve farkındalık oluşturmak, kuşaklar arası dayanışma, gurbette yaşlanma ile yurt dışında yaşayan yaşlılarımıza moral desteği ve sağlıklı yaşlanma bilinci, yaşlı hakları ve hukuku bilinci, yaşlanma, yaşlılık ve yaşlılar alanında başka ülkelerde uygulanan başarılı projeleri modelleme, yaşlıların tecrübelerinden faydalanma, yaşlı hastalıklarının yönetimi, akılcı ilaç kullanımı ve yaşlılara hizmet eden aile yakınları ve yaşlı bakıcılarının eğitimi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal Aydın, Türkiye, Aydın, TV, Güncel
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